Титульным спонсором «Барселоны» может стать саудовская компания

Компания из Саудовской Аравии может стать титульным спонсором «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на EFE.

По информации источника, суммы сделки может составить 100 миллионов евро в год.

Отмечается, что мнение руководства каталонского клуба по возможному сотрудничеству с саудовской компании разделились.

Напомним, что срок «Барселоны» с нынешним титульным спонсором Rakuten истекает летом 2022 года. По условиям контракта каталонцы получают 30 миллионов евро в год.