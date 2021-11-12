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Титульным спонсором «Барселоны» может стать саудовская компания

11:37
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Компания из Саудовской Аравии может стать титульным спонсором «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на EFE.

По информации источника, суммы сделки может составить 100 миллионов евро в год.

Отмечается, что мнение руководства каталонского клуба по возможному сотрудничеству с саудовской компании разделились.

Напомним, что срок «Барселоны» с нынешним титульным спонсором Rakuten истекает летом 2022 года. По условиям контракта каталонцы получают 30 миллионов евро в год.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211112/1001711919/oferta-saudi-patrocinio-generar-consenso.html

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