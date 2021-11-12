Титульным спонсором «Барселоны» может стать саудовская компания
11:37
Компания из Саудовской Аравии может стать титульным спонсором «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на EFE.
По информации источника, суммы сделки может составить 100 миллионов евро в год.
Отмечается, что мнение руководства каталонского клуба по возможному сотрудничеству с саудовской компании разделились.
Напомним, что срок «Барселоны» с нынешним титульным спонсором Rakuten истекает летом 2022 года. По условиям контракта каталонцы получают 30 миллионов евро в год.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211112/1001711919/oferta-saudi-patrocinio-generar-consenso.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю