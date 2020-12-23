Агент Мустафи ведет переговоры по переходу игрока в «Барселону»

Эмре Оштюрк, агент защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи провел переговоры по поводу перехода футболиста в «Барселону».

«Я прибыл в «Барселону» в связи с переговорами по Шкодрану Мустафи, интересы которого представляет мое агентство», — приводит SPOX слова Оштюрка.

В сезоне-2020/21 Мустафи провел 8 матчей за «Арсенал» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.