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Агент Мустафи ведет переговоры по переходу игрока в «Барселону»

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Эмре Оштюрк, агент защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи провел переговоры по поводу перехода футболиста в «Барселону».

«Я прибыл в «Барселону» в связи с переговорами по Шкодрану Мустафи, интересы которого представляет мое агентство», — приводит SPOX слова Оштюрка.

В сезоне-2020/21 Мустафи провел 8 матчей за «Арсенал» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.

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