Агент Бэйла подтвердил, что игрок мог уехать в Китай

Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил, что игрок был готов перейти в китайский клуб "Цзянсу Сунин". 30-летний валлиец мог зарабатывать в новой команде один миллион фунтов стерлингов в неделю.

"Любые истории о том, что Гарет или кто-то из его семьи стали причиной того, что сделка сорвалась, – ложь", – цитирует Барнетта Sky Sports.

По сообщениям испанских источников, именно члены семьи Бэйла сорвали переход игрока в китайский клуб и требовали у представителей футболиста найти ему вариант в европейской команде.

Также появлялась информация, что трансфер заблокировал президент "Реала" Флорентино Перес, которого не устроила сумма возможной сделки.

В прошедшем сезоне Бэйл провел 42 матча за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Отметим, что трансферное окно в китайском чемпионате закрывается 31 июля.