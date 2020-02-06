Агент Бэйла: «Гарет будет в «Реале» еще минимум два года»

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о том, что игрок планирует выступать за мадридский клуб еще два года.

— Зидан ни в коем случае не хочет избавиться от Бэйла, — приводит AS слова Барнетта. — Что касается непопадания Гарета в заявку на последние матчи, вам стоит спросить у Зидана. Гарет доволен своей жизнью в Мадриде. Все хорошо. Он пробудет в «Реале» еще минимум два года. Думаю, что у Зидана и Бэйла сейчас прекрасные отношения.

Напомним, контракт Бэйла с мадридским клубом заключен до 2022 года. В сезоне-2019/20 на счету футболиста а 3 гола и 2 результативных передачи в 15 матчах за «Реал» . Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего валлийца в 40 миллионов евро.