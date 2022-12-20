34-летний Отаменди летом может перейти в «Атлетико» или «Севилью»

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди находится в сфере интересов «Атлетико» и «Севильи», сообщает AS.

Контракт 34-летнего аргентинца с португальским клубом истекает предстоящим летом. Так что испанские команды намерены подписать футболиста в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Отаменди провел в общей сложности 23 матча за «Бенфику» и забил 1 гол.

В составе сборной Аргентины он отыграл все 7 матчей на победном для нее чемпионат мира-2022 в Катаре.