Бельерин останется в «Барселоне» до конца сезона, так как в клубе не смогли найти ему замену

Защитник Эктор Бельерин останется в «Барселоне» до конца нынешнего сезона, сообщает Sport.es.

Главный тренер каталонцев Хави попросил не отпускать игрока, так как клуб не смог найти ему замену.

27-летний Бельерин провел в этом сезоне 5 матчей за «Барсу» и не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года, когда он может стать свободным агентом.