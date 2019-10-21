Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

19-летний нападающий «Валенсии» попал в сферу интересов «Ювентуса»

16:08
Теги:

Нападающий «Валенсии» Ферран Торрес попал в сферу интересов «Ювентуса». Скауты туринского клуба просматривали игрока во время последней встречи молодежной сборной Испании против команды Германии, сообщает Marca.

Контракт 19-летнего Торреса с «Валенсией» истекает в июне 2021 года. В его договоре прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Торрес провел 9 матчей и отметился голевой передачей.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир