19-летний нападающий «Валенсии» попал в сферу интересов «Ювентуса»

Нападающий «Валенсии» Ферран Торрес попал в сферу интересов «Ювентуса». Скауты туринского клуба просматривали игрока во время последней встречи молодежной сборной Испании против команды Германии, сообщает Marca.

Контракт 19-летнего Торреса с «Валенсией» истекает в июне 2021 года. В его договоре прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Торрес провел 9 матчей и отметился голевой передачей.

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