Брейтуэйт хочет занять место Кейна в «Тоттенхэме»
18:39
Форвард «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брейтуэйт хочет продолжить карьеру в «Тоттенхэме», утверждает Sport.es.
По данным источника, каталонцы хотят продать игрока в «Вест Хэм» и уже ведут переговоры с английским клубом. Однако сам футболист просит «Барсу» отпустить его в «Тоттенхэм». 30-летний датчанин надеется занять место Гарри Кейна в случае его ухода в «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне Брейтуэйт провел в составе «Барселоны» 29 матчей, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.
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