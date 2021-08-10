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Брейтуэйт хочет занять место Кейна в «Тоттенхэме»

18:39
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Форвард «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брейтуэйт хочет продолжить карьеру в «Тоттенхэме», утверждает Sport.es.

По данным источника, каталонцы хотят продать игрока в «Вест Хэм» и уже ведут переговоры с английским клубом. Однако сам футболист просит «Барсу» отпустить его в «Тоттенхэм». 30-летний датчанин надеется занять место Гарри Кейна в случае его ухода в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Брейтуэйт провел в составе «Барселоны» 29 матчей, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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