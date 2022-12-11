16-летний Эндрик подпишет контракт с «Реалом» на 3 года

«Реал» уже договорился о переходе нападающего «Палмейраса» Эндрика, сообщает инсайдер Николо Скира.

«Сливочные» заплатят за игрока 60 миллионов евро (включая бонусы).

Эндрик станет игроком «Реала» в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет. Он уже сейчас подпишет контракт, но контракт этот будет рассчитан только до 2025 года. Дело в том, что будучи несовершеннолетним, бразилец не может подписать более длительный трудовой договор. Впрочем, потом соглашение будет продлено еще на 5 лет.

Отмечается, что помимо «Реала» в подписании Эндрика также были заинтересованы в «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также главный тренер «Барселоны» Хави заявлял, что нуждается в бразильском футболисте и каталонцы вели переговоры с ним и его отцом. Однако игрок хотел перейти в мадридский клуб.

Эндрик выступает за «Палмейрас» с июля 2022 года и провел за бразильский клуб 16 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.