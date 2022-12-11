«Реал» готов продать защитника Менди за 50 миллионов евро. Для «ПСЖ» эта сумма в пять раз больше

«Реал» готов рассмотреть вариант продажи защитника Ферлана Менди. Испанский клуб хочет получить за 27-летнего игрока 50 миллионов евро, сообщает El Nacional.

Эта запрашиваемая сумма распространяется на все клубы, кроме «ПСЖ». Парижанам «Реал» продаст Менди только при активации опции выкупа в размере 250 миллионов евро.

27-летний Ферлан Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го.

В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах за мадридский клуб и отметился 1 голевой передачей.