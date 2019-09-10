10 октября состоится премьера шоу Cirque du Soleil о жизни Месси

10 октября в Барселоне Cirque du Soleil проведет премьерный показ шоу, посвященного форварду «Барсы» Лионелю Месси. Билеты на событие уже поступили в продажу. Его будут показывать до 10 ноября.

Стоимость билетов — от 39 до 175 евро. Представление будет длиться 90 минут. Сам Месси вместе с супругой и партнерами по команде уже побывал на закрытой премьере. Шоу также будет показано в Буэнос-Айресе — с 11 июня по 5 июля 2020 года.

32-летний Лионель Месси выступает за первую команду «Барселоны» с 2004 года. Вместе с командой он 10 раз стал чемпионом Испании, четырежды стал победителем Лиги чемпионов.