Саудовская Аравия рискует потерять звезд. Бензема отстранен от сборов, Фирмино и Хендерсон хотят вернуться в Европу

План проваливается?

2023 год прошел под знаменем сенсационных трансферов в Саудовскую Аравию. Саудовцы безболезненно тратили сотни миллионов евро на топовых футболистов, а те с радостью принимали предложения. Многие видели в этом эффект Роналду и всерьез уверяли, что местный чемпионат скоро вступит в конкуренцию с АПЛ, ла лигой и другими лигами.

Славная пора продлилась всего полгода: местным клубам не выделят деньги на зимние трансферы, а новички уже собирают чемоданы для возвращения в Европу.

«Аль-Иттихад» купил португальца Жоту, чтобы отзаявить через месяц

Первые проблемы начались в сентябре. Летом «Аль-Иттихад» привез из «Селтика» 24-летнего португальца Жоту. Трансфер изначально вызывал вопросы, так как вингер никогда не считался звездой. Жота провел в чемпионате пять матчей и забил один мяч — 1 сентября он сыграл против «Аль-Хиляля», и с тех пор больше не появлялся в саудовской лиге.

Позже португальца и вовсе исключили из заявки. Назывались разные причины. Одни утверждали, что Жота резко пожалел о переезде на Ближний Восток, а другие инсайдеры вовсе писали, что причиной является нетрадиционная ориентация футболиста. Якобы руководство «Аль-Иттихада» узнало об этом и намерено избавиться от игрока.

Но истинной причиной как раз была звездность игрока. Точнее, ее отсутствие. Тем же летом в команду привезли Бензема, Канте, Фабиньо, а под закрытие трансферного окна появился вариант с подписанием защитника Луиса Фелипе из «Бетиса». Проблема заключалась в том, что в чемпионате действует лимит на легионеров, в который не вписывался Фелипе — всего в заявку разрешено включить восемь иностранцев.

В итоге пожертвовали Жотой, хотя в составе «Аль-Иттихада» еще были бразильцы Ромариньо, Игор Коронадо и Марсело Гроэ. От услуг португальца полностью не отказались — он выходил на поле в матчах азиатской Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира, где не действует лимит, и в шести матчах забил один мяч.

Но сам Жота, очевидно, ситуацией недоволен. Hi Koura пишет, что стороны хотят расторгнуть контракт в течение января. В ноябре сообщали об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».

Карим Бензема. Фото Reuters

Бензема ругался с Нуну, а сейчас пропускает сборы в Дубае ради отдыха с бывшей

На Жоте проблемы у «Аль-Иттихада» не заканчиваются. Главное подписание этого лета для Саудовской Аравии оборачивается провалом. Уже в начале сезона появились слухи о конфликте Бензема с главным тренером Нуну Эшпириту Санту. Португальский специалист изначально был против трансфера, так как ему не нравился стиль игры француза. Кроме того, Карим был уверен, что его назначат капитаном команды, однако Нуну сделал выбор в пользу 29-летнего саудовского защитника Ахмеда Шарахили. Правда, вскоре повязку все же отдали Бензема.

Болельщики встали на сторону Нуну. Они критиковали француза за низкую самоотдачу, слабую вовлеченность в командный прессинг и отношение к лиге — будто приехал попинать мячик на отдыхе. Его даже наградили прозвищем Бен-Хазима, что переводится как «Сын поражения». В пример ставили Роналду, который сразу зарядил «Аль-Наср» запредельной мотивацией и тащил команду к победам.

По слухам, в перерыве матча с «Аль-Шабабом» Нуну сказал Кариму: «Ты отличный игрок, но, похоже, тебе лень прессинговать соперника». В итоге проиграли 0:1, а Эшпириту Санту уволили. Спустя неделю на смену португальцу пришел Марсело Гальярдо, при котором Бензема оформил 1+1 в четырех матчах.

В конце декабря произошло что-то странное: Карим удалил аккаунт в соцсетях, перестал посещать тренировки, а вскоре его отстранили от сборов в Дубае. Журналисты позже нашли Бензема отдыхающим на острове Маврикий с бывшей женой.

Что будет дальше — неизвестно. Гальярдо отказался давать комментарии по ситуации с Бензема. Сам Карим осенью рассказывал, что он счастлив в Саудовской Аравии и, возможно, завершит здесь карьеру. Все зависит от руководства: для саудовских шейхов трансфер Бензема — в первую очередь имиджевая история. Но журналисты пишут об интересе со стороны «Арсенала», «МЮ» и «Реала».

Джордан Хендерсон. Фото Getty Images

Экс-мерсисайдцы тоже хотят уехать. Хендерсон почти перешел в «Ювентус», а Фирмино хочет обратно в АПЛ

Об отъезде из Саудовской Аравии подумывают два экс-футболиста «Ливерпуля». Летом в «Аль-Ахли» переехал Роберто Фирмино, а капитан Джордан Хендерсон — в «Аль-Иттифак». И если трансфер бразильца приняли спокойно, то англичанина нещадно раскритиковали со всех сторон. Дело в том, что Джордан поддерживал ЛГБТ-сообщество, а потом уехал на заработки в страну, где такое, мягко говоря, не приветствуется.

«Могу понять разочарование [ЛГБТ-активистов]. Я всегда хотел поддерживать дела и сообщества, которые, как я думал, просили меня о помощи. Когда я принимал решение о трансфере, то пытался взглянуть на это таким образом: если бы я не поехал туда, мы все могли бы просто спрятать голову в песок и критиковать другие культуры и страны издалека. Но тогда ничего не изменится», — отвечал Хендерсон.

Хавбек также уверял, что переехал в Саудовскую Аравию не из-за денег, а ради возможности поработать с Джеррардом, который тренирует «Аль-Иттифак». А еще он признался, что не чувствовал доверия от «Ливерпуля» и Клоппа.

Сейчас СМИ пишут, что Хендерсон хочет вернуться в Европу: игрок недоволен климатом, малой посещаемостью и смутными перспективами поехать на Евро в Германии. La Gazetta dello Sport сообщает, что Джордан близок к аренде в «Ювентус» на 1,5 года — англичанин пойдет на значительное сокращение зарплаты (1,5 миллиона евро в год вместо 40 миллионов).

Агенты Фирмино также прорабатывают варианты возвращения в АПЛ, возможна аренда в «Фулхэм». Бобби недоволен игровым временем в «Аль-Ахли»: в последних пяти матчах он провел на поле 72 минуты. Саудовское руководство не хочет расставаться с Фирмино, но одобрит аренду, если новый клуб покроет значительную часть зарплаты — в неделю бразилец зарабатывает 378 тысяч евро.