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Сегодня, 12:18

Восстановление Неймара займет около 10 месяцев

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар будет восстанавливаться после повреждения около 10 месяцев, сообщает Globo.

31-летнему форварду предстоит операция в четверг, 2 ноября. По запросу игрока, она пройдет в Бразилии. Его будет оперировать врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Его восстановление займет более шести месяцев.

Летом этого года нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». Он успел провести за команду 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Неймар Сантос
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Аль-Хиляль
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