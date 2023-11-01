Восстановление Неймара займет около 10 месяцев

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар будет восстанавливаться после повреждения около 10 месяцев, сообщает Globo.

31-летнему форварду предстоит операция в четверг, 2 ноября. По запросу игрока, она пройдет в Бразилии. Его будет оперировать врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Его восстановление займет более шести месяцев.

Летом этого года нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». Он успел провести за команду 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.