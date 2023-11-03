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«Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль»: прямая трансляция матча лиги Саудовской Аравии

Трансляция матча «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль» начнется в 18.00 мск 3 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Аль-Хиляля».
Фото AFP

3 ноября «Аль-Фатех» в городе Эль-Мубарраз проведет матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против «Аль-Хиляля». Игра пройдет в пятницу на арене «Prince Abdullah bin Jalawi Stadium». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Официальной видеотрансляции матча «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль» не предусмотрено в телепрограмме сервиса «Окко Спорт».

С 29 сентября 2023 года чемпионат Саудовской Аравии сезона 2023 / 2024 официально показывает в России стриминговый онлайн-сервис «Окко Спорт».

«Аль-Хиляль», за который выступает Малком, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Фатех» располагается на четвертой строчке с 23 баллами.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».

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Футбол
ФК Аль-Хиляль
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