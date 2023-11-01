Роналду жестом попросил заменить судью в матче «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен судейством матча против «Аль-Иттифака» (1:0) в 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии.

Встречу обслуживал чилийский арбитр Пьеро Маза. В конце первого тайма он засчитал гол полузащитника «Аль-Насра» Андерсона Талиски, но затем мяч был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда у Роналду, который принимал участие в эпизоде.

Через несколько минут Талиска получил красную карточку, а Роналду продемонстрировал жест о том, что требуется замена и пальцем указал на арбитра.

Жест Роналду. Фото Скриншот трансляции

В текущем сезоне 38-летний португалец забил 14 мячей и отдал 8 голевых передач в 15 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.