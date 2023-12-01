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Судейство

Сегодня, 13:45

В РФС рассказали, что Карасев станет арбитром на двух матчах в Саудовской Аравии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался о работе российского арбитра Сергея Карасева в Саудовской Аравии.

— Можете разъяснить ситуацию с Карасевым и Саудовской Аравией?

— Решение о его назначении на ту или иную встречу принимают коллеги из Саудовской Аравии. Сергей Карасев назначен на два матча: на одном в качестве главного, на другом — ВАР. Мы сейчас также ведем переговоры с коллегами, чтобы одна из топовых саудовских бригад приехала к нам.

Максим Митрофанов. «Позиции УЕФА по Израилю и России? Отношение должно быть одинаковым». Интервью генсека РФС

30 ноября «Аль-Ахли» на выезде разгромил «Абха» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 6:0. Игру обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.

Ранее «СЭ» сообщал, что вопреки сообщениям СМИ, россиянин не будет работать на матче «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 1 декабря.

РФС
Максим Митрофанов
Сергей Карасев (судья)
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