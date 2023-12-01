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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии в прямом эфире

Видеотрансляция матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» начнется в 20.30 мск 1 декабря на Окко
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP

1 декабря «Аль-Хиляль» на своем поле в городе Эр-Рияд сыграет против «Аль-Насра» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча пройдет на арене «King Fahd Stadium». Начало — в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт» по подписке. Начало — в 20.30 мск. Следить за ключевыми событиями матча можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Аль-Наср» с 34 очками находится на второй строчке в турнирной таблице Саудовской Про лиги. «Аль-Хиляль» занимает первое место с 38 баллами.

За «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В составе «Аль-Хиляля» играет бывший вингер «Зенита» Малком.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: где и как смотреть в России и кто показывает в мире

Криштиану Роналду
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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