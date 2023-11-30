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«Аль-Ахли» разгромил «Абха», матч чемпионата Саудовской Аравии обслуживал Карасев

Руслан Минаев
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«Аль-Ахли» на выезде разгромил «Абха» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 6:0.

У гостей забивали Габри Вейга (дубль), Фирас Аль-Биракан (дубль), Франк Кесси и Рияд Махрез.

Игру обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. «СЭ» сообщал, что вопреки сообщениям СМИ, россиянин не будет работать на матче «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср».

«Аль-Ахли» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице Саудовской Аравии. «Абха» с 13 очками — на 15-й строчке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 15-й тур
30 нояб, 18:00. Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (Абха)
Абха
0:6
Аль-Ахли
Футбол
Сергей Карасев (судья)
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