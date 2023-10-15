Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 21:19

Сестра Роналду высмеяла новость про удары плетью Криштиану

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, отреагировала на новость, что футболисту грозит 99 ударов плетью в Иране.

«857 ударов плетью. Извините, я неправильно написала, 857 голов», — написала Авейру в соцсетях.

11 октября появилась информация, что 38-летнему португальцу грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана — Роналду обнял и поцеловал художницу с ограниченными возможностями, которая нарисовала его портрет. Позже посольство Ирана опровергло эти слухи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
2
0
Читайте также
Аделия Петросян выиграла первый этап «Гран-при России» с двумя падениями и ошибкой
Евгений Малкин стал третьим по голам среди россиян в истории НХЛ
На Урале эксгумируют тело погибшей по пути домой 16-летней школьницы
Лавров прокомментировал срыв выступления Зеленского в Румынии словами «всех достал»
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор «Аль-Насра» — о переходе Роналду: «Амбициозный и блестящий шаг нашего клуба»

Бензема высказался о конфликте между Израилем и Палестиной
Новости
RSS RSS
Все новости