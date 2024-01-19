Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 19:41

Роналду — о том, когда планирует завершить карьеру: «Может быть, через 10 лет»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении игровой карьеры.

«В тот момент, когда я почувствую, что пора заканчивать, я завершу карьеру. Может быть, через 10 лет?!» — приводит слова Роналду Фабрицио Романо.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года. В текущем сезоне он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
Блинкова победила Рыбакину во втором круге Australian Open-2024
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Криштиану Роналду: «Саудовская лига не хуже французской лиги 1»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости