Роналду — о том, когда планирует завершить карьеру: «Может быть, через 10 лет»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении игровой карьеры.
«В тот момент, когда я почувствую, что пора заканчивать, я завершу карьеру. Может быть, через 10 лет?!» — приводит слова Роналду Фабрицио Романо.
38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года. В текущем сезоне он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
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