Роналду — о том, когда планирует завершить карьеру: «Может быть, через 10 лет»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении игровой карьеры.

«В тот момент, когда я почувствую, что пора заканчивать, я завершу карьеру. Может быть, через 10 лет?!» — приводит слова Роналду Фабрицио Романо.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года. В текущем сезоне он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.