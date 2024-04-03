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Роналду — о хет-трике и победе со счетом 8:0: «Не сбавляем оборотов!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставил сообщение после разгромной победы над «Абхой» (8:0) в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

39-летний португалец оформил хет-трик, дважды забив со штрафных, и отдал голевую передачу в первом тайме. Его заменили в перерыве.

«Не сбавляем оборотов!» — написал Роналду в соцсетях.

«Аль-Наср» (62 очка) занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Хиляля» на 12 очков.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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