Роналду — о хет-трике и победе со счетом 8:0: «Не сбавляем оборотов!»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставил сообщение после разгромной победы над «Абхой» (8:0) в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

39-летний португалец оформил хет-трик, дважды забив со штрафных, и отдал голевую передачу в первом тайме. Его заменили в перерыве.

«Не сбавляем оборотов!» — написал Роналду в соцсетях.

«Аль-Наср» (62 очка) занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Хиляля» на 12 очков.