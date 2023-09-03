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Роналду: «850 голов в карьере и это еще не все»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Хазмом» (5:1) в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Еще одно великолепное командное выступление! Мы продолжаем совершенствоваться. Вперед, «Аль-Наср». 850 голов в карьере и это еще не все» — написал Роналду в социальной сети.

В этой встрече португалец забил гол и отдал две голевые передачи. Этот гол стал для 38-летнего португальца 850-м за карьеру в официальных матчах.

Криштиану Роналду. Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере
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