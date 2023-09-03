Роналду: «850 голов в карьере и это еще не все»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Хазмом» (5:1) в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Еще одно великолепное командное выступление! Мы продолжаем совершенствоваться. Вперед, «Аль-Наср». 850 голов в карьере и это еще не все» — написал Роналду в социальной сети.

В этой встрече португалец забил гол и отдал две голевые передачи. Этот гол стал для 38-летнего португальца 850-м за карьеру в официальных матчах.