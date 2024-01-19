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Роналду признан любимым игроком фанатов по версии Globe Soccer Awards

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду победил в номинации «Любимый игрок фанатов» по версии Globe Soccer Awards.

На награду также претендовали Джуд Беллингем («Реал»), Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Неймар («Аль-Хиляль»), Лионель Месси («Интер Майами»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и другие игроки.

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года. В текущем сезоне он забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Всего в 2023-м Роналду забил 54 гола и стал лучшим бомбардиром мира, обойдя Эрлина Холанна, Харри Кейна («Бавария») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»).

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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