Рамос ведет переговоры с «Аль-Иттихадом»

Испанский защитник Серхио Рамос провел переговоры с «Аль-Иттихадом», сообщает AS.

По данным источника, стороны пока не могут договориться о сроке контракта. «Аль-Иттихад» предлагает подписать соглашение на 2 года, хотя Рамос хотел бы подписать контракт на 3 года.

На прошлой неделе переговоры между 37-летним футболистом и «Галатасараем» были приостановлены после того, как игрок не принял предложения турецкого клуба в размере 6 миллионов евро чистыми в год и контракт «1+1».

Защитник летом этого года стал свободным агентом после окончания контракта с «ПСЖ». За клуб Рамос всего сыграл 58 матчей, забив 6 мячей и сделав 1 голевую передачу. До этого он с 2005 по 2021 год играл в «Реале».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.