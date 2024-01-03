Невеста Роналду Джорджина посетила музей футболиста на Мадейре

Невеста форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала гостем музея, который был открыт в честь футболиста на Мадейре.

Девушка опубликовала в своих соцсетях видеоролик со стеной, на которой показана эволюция Роналду от маленького мальчика до одного из величайших игроков всех времен. Также она показала подписчикам «Золотой мяч», который португалец выигрывал пять раз.

На данный момент Роналду со своей невестой отдыхают в Португалии. Пара познакомилась в 2016 году. Вместе они воспитывают пятерых детей.

38-летний Роналду завершил 2023 год в звании лучшего бомбардира. Он забил 54 гола, опередив Килиана Мбаппе и Харри Кейна, у которых по 52 забитых мяча в завершившемся году.