Мейра считает, что Роналду является примером для многих

Экс-футболист «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра рассказал о положительных качествах нападающего «Аль-Насра» и своего бывшего партнера по национальной команде Криштиану Роналду.

5 февраля португальскому форварду исполнилось 39 лет.

«В первую очередь Криштиану Роналду — это очень прекрасный человек, всегда играл с друзьями, очень конкурентоспособный, он подталкивает и подбадривает своих одноклубников в раздевалке и на поле. Это пример для многих, лидер, всегда с улыбкой, позитивными словами, очень привлекающий к себе. Когда мы говорили о матчах, тренировках, никогда не было лжи. Когда он делал свои первые шаги в сборной, я уже был там, мог видеть его талант и мышление», — приводит ТАСС слова Мейры.

Роналду является воспитанником «Спортинга». Также он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Форвард пять раз становился обладателем «Золотого мяча» и четыре раза — «Золотой бутсы».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Всего за команду из Саудовской Аравии он провел 44 матча, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами.