Бензема вернулся к тренировкам в составе «Аль-Иттихада»

Нападающий Карим Бензема вернулся к тренировкам в составе «Аль-Иттихада».

Клуб опубликовал фотографии с последнего занятия команды, в котором участвовал 36-летний француз.

14 января «Аль-Иттихад» отстранил Бензема от тренировок из-за того, что тот не появился на клубной базе вовремя. Сообщалось, что форвард может покинуть команду этой зимой, однако трансфер так и не состоялся.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала» в июле 2023 года. Футболист подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до конца июня 2026 года.

На счету футболиста 12 голов и 5 результативных передач в 20 матчах за «Аль-Иттихад» во всех турнирах.