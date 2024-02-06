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Бензема вернулся к тренировкам в составе «Аль-Иттихада»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Нападающий Карим Бензема вернулся к тренировкам в составе «Аль-Иттихада».

Клуб опубликовал фотографии с последнего занятия команды, в котором участвовал 36-летний француз.

14 января «Аль-Иттихад» отстранил Бензема от тренировок из-за того, что тот не появился на клубной базе вовремя. Сообщалось, что форвард может покинуть команду этой зимой, однако трансфер так и не состоялся.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала» в июле 2023 года. Футболист подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до конца июня 2026 года.

На счету футболиста 12 голов и 5 результативных передач в 20 матчах за «Аль-Иттихад» во всех турнирах.

Карим Бензема. Побег из Саудовской Аравии к бывшей жене, суд во Франции, трансфер в Европу. Что происходит с Бензема

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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