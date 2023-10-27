Малком — о Саудовской Аравии: «Я быстро адаптировался и счастлив здесь»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком рассказал, что он быстро адаптировался к атмосфере в Саудовской Аравии.

«Я быстро адаптировался к атмосфере в Саудовской Аравии. Люди любят футбол, здесь теплее, поэтому такое ощущение, будто я здесь уже год. Большинство людей в клубе любят смеяться и шутить, так что все позитивно, я счастлив здесь, и моей семье также очень понравился Эр-Рияд, что облегчило ситуацию и сделало ее более комфортной», — приводит слова Малкома Ariyadhiah.

Также экс-игрок «Зенита» заявил, что для него большая честь помогать «Аль-Хилялю» побеждать и забивать голы за эту команду.

Малком в прошедшее трансферное окно перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Он сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.