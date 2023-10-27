Гальтье: «Роналду остается лучшим игроком мира»

Главный тренер «Аль-Духаиля» Кристоф Гальтье высказался о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» 24 октября обыграл «Аль-Духаиль» в азиатской Лиге чемпионов — 4:3. Роналду оформил дубль.

«Когда ты встречаешься с Роналду, ты мало что можешь сделать. Он забил два прекрасных гола. Я не нахожу слов, чтобы описать его. То, что он сделал, экстраординарно для 38-летнего игрока. Он по-прежнему остается лучшим игроком мира», — приводит слова Гальтье Goal.

Ранее 57-летний француз возглавлял «ПСЖ», в котором под его руководством выступали Лионель Месси и Килиан Мбаппе.