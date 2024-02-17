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17 февраля, 22:54

Роналду обогнал Месси по голам без учета пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обошел форварда «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству голов без учета пенальти.

Забитый мяч 39-летнего португальца помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Гол стал для Роналду 714-м в карьере без учета пенальти. На счету Месси сейчас 713 забитых мячей.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее форвард играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
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