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19 ноября, 23:50

Главный тренер «Арсенала» Артета заинтересован в покупке Невеша

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Sport. В игроке заинтересован лично главный тренер лондонского клуба Микель Артета.

По данным источника, специалист запросил у руководства «Арсенала» подписания 26-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

Португалец перешел в «Аль-Хиляль» этим летом из «Вулверхэмптона» за 55 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с саудовским клубом рассчитан до середины 2026 года.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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