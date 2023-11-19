Главный тренер «Арсенала» Артета заинтересован в покупке Невеша

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Sport. В игроке заинтересован лично главный тренер лондонского клуба Микель Артета.

По данным источника, специалист запросил у руководства «Арсенала» подписания 26-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

Португалец перешел в «Аль-Хиляль» этим летом из «Вулверхэмптона» за 55 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с саудовским клубом рассчитан до середины 2026 года.