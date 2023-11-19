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Сегодня, 07:18

Гальярдо возглавил «Аль-Иттихад» — контракт до лета 2025 года

Руслан Минаев
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«Аль-Иттихад» объявил о подписании контракта с тренером Марслео Гальярдо.

Контракт с аргентинским специалистом рассчитан до лета 2025 года. При этом инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в соглашении есть опция продления до лета 2027-го.

Ранее Гальярдо прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Аль-Иттихад» 8 ноября объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту. После 13 туров команда с 24 очками занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии.

Марсело Гальярдо
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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