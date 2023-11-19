Гальярдо возглавил «Аль-Иттихад» — контракт до лета 2025 года

«Аль-Иттихад» объявил о подписании контракта с тренером Марслео Гальярдо.

Контракт с аргентинским специалистом рассчитан до лета 2025 года. При этом инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в соглашении есть опция продления до лета 2027-го.

Ранее Гальярдо прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Аль-Иттихад» 8 ноября объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту. После 13 туров команда с 24 очками занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии.