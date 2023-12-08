Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 10:06

Форвард Вега, который интересен клубам РПЛ, получил предложение из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Гвадалахары» Алексис Вега может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

По данным источника, Вега получил предложение от «Аль-Иттифака», который предлагает ему зарплату в 6,5 миллиона евро. Его может заинтересовать данный переход, так как команду тренирует Стивен Джеррард и 26-летний мексиканец хотел бы с ним поработать.

Ранее сообщалось, что «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА заинтересованы в трансфере форварда. Исполнительный директор «Гвадалахары» Фран Перес подтвердил интерес клубов РПЛ.

В текущем сезоне Вега провел 10 матчей за «Гвадалахару», в которых отметился 1 голом. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

ФК Аль-Иттифак
ФК Гвадалахара
0
Читайте также
«Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом
«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
Бойцы ВС РФ успешно отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки
Овечкин стал первым в истории российским игроком с 1500 очками в НХЛ
СК назвал причину экстренной посадки самолета в Новосибирске
УФСБ России по ДНР задержало гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Саудовской Аравии порассуждали о трансфере Месси

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости