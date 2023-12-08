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«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

Видеотрансляция игры «Аль-Наср» — «Эр-Рияд» начнется в 20.55 мск 8 декабря на Окко
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

8 декабря «Аль-Наср» в городе Эр-Рияд на своем поле примет команду «Эр-Рияд» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра пройдет на арене «King Saud University Stadium». Начало — в 21.00 по московскому времени.

Онлайн-кинотеатр «Окко Спорт» по подписке покажет видеотрансляцию противостояния «Аль-Наср» — «Эр-Рияд». Прямой эфир начнется в 20.55 мск. Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Аль-Наср» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Эр-Рияд» находится на 13-й строчке с 16 баллами.

За «Аль-Наср» выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 38-летний футболист провел 20 матчей, забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица чемпионата в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: где и как смотреть в России и кто показывает в мире

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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