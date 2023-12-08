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Сегодня, 09:34

В Саудовской Аравии порассуждали о трансфере Месси

Виктория Кравченко
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Технический директор чемпионата Саудовской Аравии Майкл Эменало рассказал о возможном переходе форварда Лионеле Месси в одну из команд турнира.

«Если в дальнейшем он решит переехать к нам, то мы будем только рады. Если же Лео захочет продолжить играть в МЛС, то примем его выбор. Наша лига открыта для любой футбольной звезды», — передает слова Эменало Guardian.

Месси перешел в «Интер Майами» этим летом на правах свободного агента. До того он играл за «ПСЖ» и «Барселону». Футболист подписал с американским клубом соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.

Лионель Месси
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