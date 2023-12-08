«Аль-Хиляль» Малкома одержал 16-ю победу подряд, обыграв «Аль-Таи»

«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Таи» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

Победный гол на 30-й минуте с пенальти забил Александр Митрович. Еще одним голом на 20-й минуте отличился Салем Аль-Давсари.

Единственный мяч хозяев на счету Тарека Абдуллы (45+5-я минута).

Бывший нападающий «Зенита» Малком вышел в стартовом составе гостей. Его заменили на 81-й минуте.

«Аль-Хиляль» одержал 16-ю победу подряд во всех турнирах. С 44 очками команда Жорже Жезуша лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Таи» (17 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.