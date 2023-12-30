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Сегодня, 23:04

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Таавун», Роналду забил гол и получил желтую карточку

Алина Савинова
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«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Таавун» в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

За гостей по голу забили Марсело Брозович, Эмерик Ляпорт, Отавиу и Криштиану Роналду. Всего на счету 38-летнего португальского футболиста 54 гола за 2023 год. У хозяев отличился Ашраф Эль Мадиуи, который забил мяч сразу после неудачной попытки реализовать пенальти.

На 11-й минуте встречи Роналду получил желтую карточку за неспортивное поведение.

«Аль-Наср» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» идет на четвертой позиции (34 балла).

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 19-й тур
30 дек, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Таавун
1:4
Аль-Наср Эр-Рияд

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/saudovskaya-araviya/premier/2023-2024/
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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