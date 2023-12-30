30 декабря «Аль-Таавун» на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити» в городе Бурайда примет «Аль-Наср» в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Аль-Таавун» — «Аль-Наср» в прямом эфире можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало — в 20.55 мск. Следите за ключевыми событиями встречи чемпионата с помощью матч-центра «СЭ».

В составе «Аль-Насра» играет форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 38-летний футболист забил 23 гола в 24 матчах за команду во всех турнирах и сделал 11 результативных передач.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица чемпионата в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».

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