«Аль-Хиляль» на выезде сыграет против команды «Аль Охдуд» в рамках 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии 7 октября, в субботу. Встреча пройдет на стадионе Prince Hathloul Stadium в Найране, Саудовская Аравия. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль Охдуд» — «Аль Хиляль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч в России можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (требуется подписка).

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ». В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

В составе «Аль-Хиляля» выступает экс-нападающий «Зенита» Малком, который перешел в клуб из Саудовской Аравии в августе 2023 года. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Также состав команды в летнее трансферное окно пополнил нападающий Неймар.

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