У Неймара и его супруги родилась дочь

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар в очередной раз стал отцом. У нападающего и его супруги Бруны Бьянкарди родилась дочь.

«Наша Мави появилась, чтобы завершить нашу жизнь», — написал Неймар в соцсети. «Добро пожаловать, доченька! Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас».

Фото Соцсети

Неймар и Бьянкарди познакомились в 2020 году, они объявили о своих отношениях год спустя. Позднее пара расходилась, но затем сходилась вновь.

У Неймара есть сын Дави Лукка, он родился 13 августа 2011 года. Матерью ребенка является бывшая девушка футболиста Каролина Дантас.