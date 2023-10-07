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У Неймара и его супруги родилась дочь

Руслан Минаев
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Неймар и Бруна Бьянкарди.
Фото Соцсети

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар в очередной раз стал отцом. У нападающего и его супруги Бруны Бьянкарди родилась дочь.

«Наша Мави появилась, чтобы завершить нашу жизнь», — написал Неймар в соцсети. «Добро пожаловать, доченька! Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас».

Фото Соцсети

Неймар и Бьянкарди познакомились в 2020 году, они объявили о своих отношениях год спустя. Позднее пара расходилась, но затем сходилась вновь.

У Неймара есть сын Дави Лукка, он родился 13 августа 2011 года. Матерью ребенка является бывшая девушка футболиста Каролина Дантас.

Неймар Сантос
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