Голевая передача Малкома помогла «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Охдуд»

«Аль-Хиляль» в гостях разгромил «Аль-Охдуд» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

Счет на 10-й минуте с передачи экс-форварда «Зенита» Малкома открыл Микаэл. На 71-й минуте преимущество гостей удвоил Сергей Милинкович-Савич. На 83-й окончательный счет установил Александр Митрович.

Хозяева играли в меньшинстве с концовки первого тайма — две желтые карточки получил Саид Аль-Рубай.

«Аль-Хиляль» с 23 очками вышел на первое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» (7) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.