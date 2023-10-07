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Сегодня, 20:00

Голевая передача Малкома помогла «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Охдуд»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Хиляль» в гостях разгромил «Аль-Охдуд» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

Счет на 10-й минуте с передачи экс-форварда «Зенита» Малкома открыл Микаэл. На 71-й минуте преимущество гостей удвоил Сергей Милинкович-Савич. На 83-й окончательный счет установил Александр Митрович.

Хозяева играли в меньшинстве с концовки первого тайма — две желтые карточки получил Саид Аль-Рубай.

«Аль-Хиляль» с 23 очками вышел на первое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» (7) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 9-й тур
07 окт, 00:00. Prince Hathloul Stadium (Найран)
Аль-Охдуд
0:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
0
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