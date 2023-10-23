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Роналду: «Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, а потом посмотрю на свое тело и подумаю»

Виктория Кравченко
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее. Он признался, что болельщики делают его счастливее.

«Фанаты делают меня счастливым, и я отвечаю взаимностью. Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, а потом посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет. Тяжелая работа — то, что привело меня на вершину», — цитирует Роналду O Jogo.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. После 12 матчей во всех турнирах Роналд уотметился 12 голами и шестью результативными передачами.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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