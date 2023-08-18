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«Аль-Наср» — «Аль-Таавун»: смотреть трансляцию матча (видео)

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Таавуном» в про-лиге 18 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP

В пятницу, 18 августа, в Эр-Рияде «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Таавун» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет на стадионе King Saud University Stadium и начнется — в 21.00 по московскому времени.

Легальной трансляции в России нет. Посмотреть прямой эфир можно с помощью Smart TV со скаченным приложением IPTV, с помощью которого можно выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Также видеотрансляция будет доступна на сайтах букмекерских компаний по регистрации.

Формальные события и статистика противостояния «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» финишировал вторым, а «Аль-Таавун» завершил турнир на пятой строчке. Чемпион — «Аль-Иттихад».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 2-й тур
18 авг, 21:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Аль-Таавун

Футбол
ФК Аль-Наср
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