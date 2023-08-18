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Сегодня, 11:25

Саудовская Аравия «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» и другие матчи: расписание игр выходных 17 — 19 августа

Матч «Аль-Насра» Роналду и «Аль-Таавуна» начнется в 21.00 мск 18 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP

С 17 по 19 августа пройдут матчи второго тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени Саудовской Про лиги.

Расписание и трансляции матчей 2 тура чемпионата Саудовской Аравии

17 августа. «Дамак» — «Эр-Рияд» — (2:2)

17 августа. «Аль-Халидж» — «Аль-Ахли — (1:3)

18 августа. 18.00. «Аль-Охдуд» — «Аль-Фатех»
Онлайн-трансляция

18 августа. 21.00. «Аль-Хазм» — «Аль-Иттифак»
Онлайн-трансляция

18 августа. 21.00. «Аль-Наср» — «Аль-Таавун»
Онлайн-трансляция

18 августа. 21.00. «Аль-Вахда» — «Аль-Шабаб»
Онлайн-трансляция

19 августа. 18.00. «Абха» — «Аль-Раед»
Онлайн-трансляция

19 августа. 21.00. «Аль-Хиляль» — «Аль-Фейха»
Онлайн-трансляция

19 августа. 21.00. «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи»
Онлайн-трансляция

Неймар приехал к Малкому, Мане играет с Роналду: все легионеры лиги Саудовской Аравии

Источник: https://www.sport-express.ru/football/saudovskaya-araviya/
Криштиану Роналду
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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