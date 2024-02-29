«Аль-Наср» на своем поле сыграет с «Аль-Хазмом» в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 29 февраля. Игра пройдет на стадионе университета Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России смотреть противостояние «Аль-Наср» — «Аль-Хазм» можно с помощью онлайн-платформы Okko Спорт по платной подписке.

По итогам 21 тура «Аль-Наср» набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Аль-Хазм» с 14 баллам занимает последнюю, 18-ю строчку в чемпионате.

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