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29 февраля, 18:00

«Аль-Наср» — «Аль-Хазм»: смотреть трансляцию лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хазмом» в чемпионате Саудовской Аравии 29 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP

«Аль-Наср» на своем поле сыграет с «Аль-Хазмом» в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 29 февраля. Игра пройдет на стадионе университета Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России смотреть противостояние «Аль-Наср» — «Аль-Хазм» можно с помощью онлайн-платформы Okko Спорт по платной подписке.

По итогам 21 тура «Аль-Наср» набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Аль-Хазм» с 14 баллам занимает последнюю, 18-ю строчку в чемпионате.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 22-й тур
29 февр, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
4:4
Аль-Хазм

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Аль-Наср
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