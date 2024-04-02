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«Аль-Хиляль» — «Аль-Охдуд»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Охдудом» в чемпионате Саудовской Аравии 2 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Аль-Хиляль».
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» на своем поле проведет матч с «Аль-Охдудом» в рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии во вторник, 2 апреля. Встреча пройдет на международном стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Охдуд» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 25 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 71 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Аль-Охдуд» с 24 баллами идет на 15-й строчке чемпионата Саудовской Аравии.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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