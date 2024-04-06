Дубль Малкома помог «Аль-Хилялю» одержать выездную победу над «Аль-Халиджом»

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Халидж» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

У гостей дубль оформил экс-напаюащий «Зенита» Малком, а также по одному мячу забили Салех аль-Шехри и Абдулла аль-Хамдан. Единственный мяч хозяев на счету египетского форварда Мохамеда Шерифа.

«Аль-Хиляль» продлил победную серию и с 77 очками занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Халидж» идет на 9-й строчке — 34 очка.