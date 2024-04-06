Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 00:23

Дубль Малкома помог «Аль-Хилялю» одержать выездную победу над «Аль-Халиджом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Халидж» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

У гостей дубль оформил экс-напаюащий «Зенита» Малком, а также по одному мячу забили Салех аль-Шехри и Абдулла аль-Хамдан. Единственный мяч хозяев на счету египетского форварда Мохамеда Шерифа.

«Аль-Хиляль» продлил победную серию и с 77 очками занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Халидж» идет на 9-й строчке — 34 очка.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 27-й тур
05 апр, 00:00. Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium (Сейхат)
Аль-Халидж
1:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
0
Читайте также
Кубок России не отменили из-за покушения на губернатора Мурманской области
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Тренер «Магнитки» собрался расстрелять своего игрока и заменить судей искусственным интеллектом. Что произошло после матча «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Дамак» — «Аль-Наср»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии
Новости
RSS RSS
Все новости