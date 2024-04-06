Черевченко рассказал, как получил футболку Роналду во время работы в «Истиклоле»
Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко рассказал, что получил футболку форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Друзья или знакомые из России не просили у меня футболку или автограф Роналду, когда «Истиклол» играл с «Аль-Насром». У нас вратарь поменялся футболкой с ним тогда. Мне принесли футболку, без подписи, просто на память», — приводит слова Черевченко ТАСС.
49-летний Черевченко покинул пост главного тренера «Истиклола» 11 февраля 2024 года.
Источник: ТАСС
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