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Черевченко рассказал, как получил футболку Роналду во время работы в «Истиклоле»

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Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко рассказал, что получил футболку форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Друзья или знакомые из России не просили у меня футболку или автограф Роналду, когда «Истиклол» играл с «Аль-Насром». У нас вратарь поменялся футболкой с ним тогда. Мне принесли футболку, без подписи, просто на память», — приводит слова Черевченко ТАСС.

49-летний Черевченко покинул пост главного тренера «Истиклола» 11 февраля 2024 года.

Источник: ТАСС
Игорь Черевченко
Криштиану Роналду
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Наср
ФК Истиклол
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