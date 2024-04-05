«Дамак» и «Аль-Наср» 5 апреля в городе Абха встретятся в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» начнется в 22.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Дамак» — «Аль-Наср» можно по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 21.55 мск. Ключевые события встречи 27-го тура про-лиги будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Аль-Наср» с 62 набранными очками находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Дамак» — восьмой с 35 баллами.

За «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 39-летний футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 36 голов и сделал 12 результативных передач.

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