Накануне заключительного матча Лиги наций корреспондент «СЭ» встретился в Белграде с экс-форвардом «Зенита» «Ростова» Данко Лазовичем. Публикуем первую часть интервью

— Россия в данный момент находится в лучшей форме, чем Сербия. У нас сейчас серьезные проблемы из-за поражения от Шотландии в решающем матче за право сыграть на чемпионате Европы. Считаю, что у России есть возможность занять первое место в группе. У Сербии огромный потенциал, но мы его не показываем — это печально. Уверен, что будет интересная игра, и я оставляю больше шансов в пользу России, — начал Лазович.

— У сербских футболистов есть мотивация на эту игру?

— Если ты не можешь найти мотивацию в играх за национальную сборную, то где вообще ее искать? Я играл за сборную больше десяти лет, знаю, что после тяжелых поражений очень непросто возвращаться. Но надеюсь, что наши игроки найдут мотивацию. Они должны завершить год на правильном пути.

— У вас фантастическое поколение. В чем проблема?

— Смотрите, хороший пример — Хорватия. По сравнению с Сербией у нее меньше население. Но я думаю, что самое важное — это организация. Нам нужно сделать что-то, чтобы поднять этот аспект на новый уровень. У нас отличные игроки из больших клубов. Нет сомнений в их квалификации.

— Что думаете о сборной России?

— Невероятный баланс между опытными и молодыми игроками. Тренер с отличным менталитетом. Российские футболисты показали хороший уровень на чемпионате мира. Как они играли, как бились за страну — это впечатляет.

Посмотрите на нашу группу в Лиге наций — Россия идет первой. Если сегодня победит, то завершит турнир на вершине. У вас сильная организация, сильная федерация, невероятная инфраструктура. Поэтому хорошие результаты вполне объяснимы. Многие игроки вашей сборной выступают в местном чемпионате. А у нас в сборной в своем чемпионате играют только один или два футболиста.

— Вы считаете это проблемой?

— Думаю, что мы не готовы сравнивать себя с Россией, потому что мы маленькая страна, а вы очень большая. Инфраструктура имеет огромное значение.

— Матч может стать сотым для Юрия Жиркова в футболке сборной России. Знаете об этом?

— Да? Он до сих пор играет? Невероятно! Но это еще один момент, который я хотел бы затронуть. Большой комплимент Юрию. А также в адрес вашей федерации. Конечно, Жирков заслуживает этого, потому что он отличный футболист. Но в то же время это говорит о том, что федерация уважает Юрия, предоставляя возможность сыграть сотый матч. Например, у нас была проблема с тем, что Александр Коларов не сыграл против Шотландии, потому что травмирован. Сейчас все журналисты упрекают его за то, что он не сыграл. Я знаю Александра, играл с ним вместе. Если он не сыграл, значит, действительно не мог этого сделать. И теперь сравним Россию с Сербией. Жирков играет, и все говорят об этом, а Коларов травмирован, и все против него.

— Но Жирков играет в первую очередь потому, что в России нет футболистов на левом фланге...

— Они есть, но нет лучше, чем Юрий. Думаю, в ближайшее время кто-то из молодого поколения подтянется.

— Вы знаете о ситуации с Артемом Дзюбой?

— Кое-что слышал. У меня нет комментариев на этот счет. Могу сказать, что он очень важный игрок для сборной России в последние четыре-пять лет.

Знаете, когда вы начинаете думать о личной жизни других людей, о том, чем они занимаются дома, — это слишком глупо. Он футболист, смотрите за ним на футбольном поле. Я не хочу что-то говорить, так как не знаю всей истории полностью, но поддерживаю его. Думаю, что было неправильно убрать его из сборной.

— Черчесов говорит, что хотел помочь ему.

— Если он хочет помочь ему, не надо было убирать его из сборной. Это то же самое, если бы вы мне сегодня позвонили и попросили об интервью, а я вам отказал бы, потому что хотел вам помочь. Это бессмысленно. Помоги ему вызовом в команду.

— Что вы думаете о шансах России на Евро? Есть мнение, что хорошее выступление на чемпионате мира связано только с мотивационными моментами...

— Я не согласен. Это плоды работы хорошего тренера с хорошей командой. Вы провели невероятные матчи с Испанией и еще многими сильными сборными. Сейчас Россия очень сильная. Людям в России надо понять, что сегодня у вас хорошая команда.

Большое интервью с Данко Лазовичем читайте в ближайшие дни на сайте «СЭ»